Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait askeri yük gemisini hedef aldı

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait askeri yük gemisini hedef aldı
Kayseri GündemEditör

Yemen’deki Husiler, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde askeri ve ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediği duyurularak, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

ABD tarafı söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Saldırıda gemide hasar ya da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kayseri Gündem

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