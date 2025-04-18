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Husumetlisi tarafından silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Bağdat Caddesi üzerinde bir pastaneye giren husumetlisi R.T.'yi gören husumetlisi G.A. silahla yaralayarak kaçtı.

Husumetlisi tarafından silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay saat 13.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üstünde yer alan bir pastaneye gelen G.A, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T'ye alışveriş yaptığı sırada tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Husumetlisi G.A. tarafından göğsünden ve kolundan yaralanan R.T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra Polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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