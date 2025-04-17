Husumetlisinin silahla vurduğu şahıs yaralandı
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana geldi. E.S. aralarında husumet bulunan T.Ç. tarafından silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan mermiyle yaralanan T.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.