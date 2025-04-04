Huzurevindeki Yaşlılara Ramazan Bayramı'nda İllüzyon Şöleni
Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla illüzyon gösterisi düzenlendi. İllüzyonist İsmail Solmaz'ın sahne aldığı gösteride, huzurevindeki yaşlılar keyifli anlar yaşadı.
Gösterinin ardından, yaşlı misafirlerin yüzlerindeki sevinç ve şaşkınlık dikkat çekti. Solmaz, çeşitli ilginç illüzyonlarla huzurevi sakinlerini eğlendirirken, onlardan büyük alkış aldı.
Yaşlı çınarlar, kendilerini ziyaret eden ve çeşitli hizmetler sunan belediye personeline memnuniyetlerini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, yaşlıların sosyal hayatına katkı sağladığı vurgulandı.