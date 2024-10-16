İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde kazı çalışmaları devam eden İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı ve dünyanın ilgisini çekecek bölgede incelemelerde bulunarak, kazı çalışmalarını yürüten ekipten bilgiler aldı.

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde arkeolojik kazılar yeni sezonda da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin yer aldığı kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İncesu’muzun Örenşehir mevkiindeki mozaiklerle ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Kültür Bakanlığı ile iş birliği yapmış olduğu bu anlamlı çalışmada bugüne kadar tespit edilen ve üzeri açılan 600 metrekare civarında bir mozaik söz konusu” dedi.

“Burada Herkes Tarafından Takip Edilen Önemli Bir Eser Ortaya Çıkmış Olacak”

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki senelerde burasının herkes tarafından takip edilen bir bölge olacağını vurgulayarak, “Milattan sonra 200’lü 300’lü yıllara ait olan bir dönemden söz ediyoruz. Hakikaten o dönemki medeniyetlerin izlerini taşıyan, yansıtan, yazılan yazılarda sağlık ile ilgili sözlerle gündeme taşınan, bu bölgede adeta sarayın olduğu şeklindeki yorumlara vesile oluyor. Hem mozaiklerle buluşuluyor hem de yapılar ortaya çıkmış oluyor, bu yöndeki kazı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki senelerde de bu çalışmaları sürdürmek suretiyle burasının herkes tarafından takip edilen, izlenilen, tazeliğini koruyan önemli bir eser ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

“Kapadokya’nın Yakınında Önemli Bir Destinasyon Merkezi Olacak”

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeği geçen dostlarımıza, Kültür Bakanlığımızın ekibine, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkacak. Hemen Kapadokya’nın girişinde, İncesu’muza yakın bölgede, orada yapmış olduğumuz dinî eserlerle ilgili restorasyon çalışmaları, buradaki mozaikle ilgili çalışmalar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın hanı ve İpek Yolu güzergahında olması nedeniyle, Kapadokya’nın yakınında önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bize yardımcı olan mahallemizin güzel insanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam eden kazılar sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. Halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Eserde, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik kitabelerde dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir kitabe bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir kitabe bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.

Mozaik tabanlar 600 metreye kadar gün yüzüne çıkarken, yapılan çalışmalarda imparatorluk mülklerinde görevli yöneticinin konutuna da ulaşmış olabileceği düşünülüyor. Çalışmalar tamamlandığında burası, hem şehrin hem de ülkenin turizminde önemli bir uğrak noktası haline gelecek.