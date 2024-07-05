İçişleri Bakanı Yerlikaya Kayseri'de

Yaşanan olaylar sonrası Kayseri'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakan Yerlikaya'ya şehri ilgilendiren konularda bilgi aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kayseri'de
Kayseri GündemEditör

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakan Yerlikaya’ya şehri ilgilendiren konularda bilgi aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Yerlikaya’yı, Valilik ziyareti ardından Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılayan Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı Kayseri’mizde ve Büyükşehir Belediyemizde konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşrifleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Yerlikaya’ya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kayseri'de
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kayseri'de
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kayseri'de
İHA
Kayseri Gündem

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