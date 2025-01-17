İçki Faciası: 37 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Hasta Entübe Edildi

Vali Gül, sahte alkol üreten mekanlara karşı sıkı tedbirler alındığını ve bu yerlerin belediyelerle işbirliği içinde kapatıldığını ifade etti. "Kasım ayında aldığımız kararla, alkol yapan mekanların 7/24 kayıt yapan kamera takmasını ve bunları 1 ay boyunca kayıtta tutmasını sağladık. 18 yaşından küçüklere alkol satılmaması, akşam 22’den sonra alkol satışı yapılmaması gibi önlemler de alındı" diye konuştu.

Vatandaşları uyaran Gül, şüpheli durumlarda 112'yi aramaları gerektiğini belirtti ve sahte alkol üretenlerin sadece kaçak alkolden değil, cinayetten de yargılandığını hatırlattı.