İçki Faciası: 37 Kişi Hayatını Kaybetti, 29 Hasta Entübe Edildi
Sahte alkolün acı yüzü İstanbul'da bir kez daha ortaya çıktı. Son verilere göre, sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise entübe edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, ölümlerin çoğunlukla pet şişe ile satılan kaçak alkolden kaynaklandığını belirtti. Gül, 'Bu olayların ana sebebi taklit alkolden ziyade pet şişede satılan kaçak alkol. Ölenlerin çoğu ya kendisi yapmış ya da pet şişeden almış' dedi.
Vali Gül, sahte alkol üreten mekanlara karşı sıkı tedbirler alındığını ve bu yerlerin belediyelerle işbirliği içinde kapatıldığını ifade etti. "Kasım ayında aldığımız kararla, alkol yapan mekanların 7/24 kayıt yapan kamera takmasını ve bunları 1 ay boyunca kayıtta tutmasını sağladık. 18 yaşından küçüklere alkol satılmaması, akşam 22’den sonra alkol satışı yapılmaması gibi önlemler de alındı" diye konuştu.
Vatandaşları uyaran Gül, şüpheli durumlarda 112'yi aramaları gerektiğini belirtti ve sahte alkol üretenlerin sadece kaçak alkolden değil, cinayetten de yargılandığını hatırlattı.