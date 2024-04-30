İhbar edilen araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İhbar edilen araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli 1 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sırt çantasında yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

İhbar edilen araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı
İhbar edilen araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Hobi bahçeleri kura çekimi başladı
Hobi bahçeleri kura çekimi başladı
CHP heyetinden Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti
CHP heyetinden Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı aylık bazda artmaya devam ediyor'
Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı aylık bazda artmaya devam ediyor'
Başkan Büyükkılıç: 'İşçi kardeşlerimizin alnından öpüyorum'
Başkan Büyükkılıç: 'İşçi kardeşlerimizin alnından öpüyorum'
Başkan Gülsoy: 'Mart ayında 159 ülkeye 323 milyon 447 bin dolar ihracat yaptık'
Başkan Gülsoy: 'Mart ayında 159 ülkeye 323 milyon 447 bin dolar ihracat yaptık'
Küçük öğrenciler yaptıkları uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu
Küçük öğrenciler yaptıkları uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu