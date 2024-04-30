Ucube kavşakta otomobilin çarptığı minik Erva, toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde okul çıkışında tramvaya binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Erva Yıldırım, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil okuldan çıktıktan sonra tramvaya binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım’a (12) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erva Yıldırım’ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. 6. Sınıf öğrencisi Erva, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Erva; Talas Dedeoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.