İHH Arama Kurtarma Bilim Şenliği'nde yerini aldı

Kayseri İnsani Yardım Derneği İHH Arama Kurtarma Ekibi, ekipmanlarıyla beraber 6.Kayseri Bilim Şenliği'nde faaliyetlerini ve arama kurtarma yöntemlerini tanıttı.

İHH Arama Kurtarma Bilim Şenliği'nde yerini aldı

Kayseri Millet Bahçesi'nde devam eden 6. Bilim Şenliğinde yerini alan İHH Arama Kurtarma ekibi 28 personeliyle 3 gün süren Bilim Şenliğinde arama ve kurtarmada kullandıkları ekipmanlarını ve faaliyetlerini tanıttı.

3 farklı branşta faaliyet yürüten İHH ARama Kurtarma Ekibi,  doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma ve suda arama kurtarma malzemelerini tanıtarak, gelen ziyaretçilere aletlerin nasıl kullanıldığını anlattılar.

Haber Merkezi

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