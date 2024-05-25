İHH Arama Kurtarma Ekibi Erciyes'in Zirvesinde
Kayserii İHH Arama Kurtarma Ekibi Erciyes'in zirvesine yaptığı tırmanışta, Türk Bayrağı ile beraber Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açarak, İslam dünyasının mazlum coğrafyalarına dikkat çekti.
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