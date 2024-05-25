'Küçük Yürekler Büyük Hayaller' projesince çocuklarla birlikte sanat etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Kayseri Gençlik Meclisi Derneği’nin koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ve Sarı Psikoloji Platformu’nun destekleriyle ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

Hunat Hatun Medresesi’nde düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve psikologlar tarafından şehit ve gazi ailelerinin çocuklarıyla birlikte sanat/keşif aktiviteleri gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında konuşan Kayseri Gençlik Meclisi Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel, “’Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projemize Kasım ayında başlanmıştı. Birçok devlet kurumu ve sivil toplum kuruluşu da bu projemize destek verdi. Projemiz tiyatro gösterisiyle başladı, Kayseri’de düzenlenen tiyatro oyununu ayrıca Kahramanmaraş’ta depremin yıldönümünde bir kez daha çocuklarla buluşturduk. Tiyatronun yanı sıra depremzede vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar da ulaştırdık. Tiyatro oyunumuzu sergileyen tiyatro ekibimiz de şehit ve gazi ailelerimizin evlatlarından oluşmaktadır” dedi.

Medresede gerçekleştirilen etkinlikte ise çocukları ebru ve çömlek sanatlarıyla tanıştırdıklarını söyleyen Adıgüzel, “Sanat, bir terapidir. Çocuklarımız da, ailelerimiz de gayet mutlu. Dolayısıyla bizler de gururluyuz. Projemiz Eylül ayına kadar devam etmekle birlikte birçok etkinliğe daha imza atacağız. Bu süreçte bizlere destek olan bütün kurum ve kuruluşlara tekrardan teşekkür ederiz” diye konuştu.

Proje Koordinatörü Hümeyra Kayhan da projede emeği geçen herkese teşekkür ederek “Çocuklarımız da daha önceki etkinliklerden birbirlerini tanıdıkları için etkinlik akışında da hiçbir problem olmuyor. Çocuklarımız çömlek, ebru sanatlarıyla tanışmış oldular. Çok verimli oldu” ifadelerini kullandı.

Psikolog Cansu Arsav Tatlı ve Psikolojik Danışman Meryem Kalabey ise çocukların ilgi ve güven alanlarını keşfetmek adına destekte bulunduklarını ifade ederek “Çocuklarımızı etkinlikler esnasında gözlemleme fırsatı bulduk. Çok verimli bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundular.