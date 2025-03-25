Başkan Büyükkılıç, AVM esnafıyla bir araya geldi

Ramazan-ı Şerif’in ilk gününden bu yana Kayserililerle iftar ve sahur sofralarının bereketini paylaşan Başkan Büyükkılıç, gün içinde ve teravih sonrası, çeşitli ziyaretler dolayısıyla da vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte İldem bölgesinde faaliyet gösteren Kaysermall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret etti.

Alışveriş merkezindeki esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara bayram harçlığı verdi.

AVM ziyaretini değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Kıymetli eşim Dr. Necmiye Hanım ile birlikte Kaysermall AVM’de bulunan işletmeleri ziyaret ederek, iftar sonrası aileleri ve sevdikleriyle vakit geçiren hemşehrilerimizle bir araya gelerek, sohbet ettik" dedi.

Hizmetleri ve ilgi, alakasından dolayı kendisine teşekkür eden Kayserililerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.