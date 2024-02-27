Ihlamur Köprüsü trafik yükünü kaldırmıyor

Osman Kavuncu Bulvarı'nın Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan 30 yıl önce 2 şeritli olarak yapılan Yeni Sanayi Ihlamur Köprüsü artık artan trafiği kaldıramaz oldu.

Ihlamur Köprüsü trafik yükünü kaldırmıyor

Ihlamur Köprüsünda artan trafik dolayısıyla sık sık kazalar yaşanmaya başladı.

Artan trafik yükü dolayısıyla meydana gelen zincirleme kazada 5 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar oluştu. 

Kaza, Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde bulunan Ihlamur Köprüsü’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Aynı istikamette olan 5 aracın birbirine çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler trafik güvenliğini sağladıktan sonra tutanak tutarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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