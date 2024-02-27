Ihlamur Köprüsü trafik yükünü kaldırmıyor
Osman Kavuncu Bulvarı'nın Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan 30 yıl önce 2 şeritli olarak yapılan Yeni Sanayi Ihlamur Köprüsü artık artan trafiği kaldıramaz oldu.
Ihlamur Köprüsünda artan trafik dolayısıyla sık sık kazalar yaşanmaya başladı.
Artan trafik yükü dolayısıyla meydana gelen zincirleme kazada 5 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Kaza, Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde bulunan Ihlamur Köprüsü’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Aynı istikamette olan 5 aracın birbirine çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler trafik güvenliğini sağladıktan sonra tutanak tutarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.