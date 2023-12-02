İHV Öğretmenleri 'Erdemli Toplumun İnşaası'nı yazarıyla beraber tahlil etti

Kayseri Müsiad salonunda gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Şahin Güven’in Erdemli Toplum İnşası adlı kitabı İlim Hikmet Vakfı öğretmenler komisyonu tarafından tahlil edildi.

Program, Prof. Dr. Şahin Güven’in özgeçmişinin anlatılmasıyla başladı.

Kendisinin kaleme aldığı Erdemli Toplumun İnşaası kitabının tahliline katılan Prof. Dr. Şahin Güven, açılış konuşmasında nasıl Kur’an aşığı olduğunu ve rahmetli Zeki Duman hocadan nasıl etkilendiğinden bahsetti. Konuşmasında ahlak ve iman üzerinde durdu. Erdemli Toplum İnşası adlı kitabında Hucurat Suresi’nden hayata yansıyan direktifleri anlattı. Tüm dünyanın vicdan sahibi insanlarının, Gazze'de yaşananlar karşısında vicdani yürek sesini tetiklediğini belirten Güven, tüm dünyada İslama olan ilginin yeniden arttığını vurguladı.

Moderatörlüğünü Eğitimci Ensar Şahin'in yaptığı programın devamında, Ozan Arıkan, Vedat Önal, Metin Göğebakan, Mehmet Öztürk ve Faruk Karaaslan sırasıyla kitabın tahlilini gerçekleştirdiler.

Hucurat Suresi'nin genel bir tefsirinin yapıldığı Erdemli Toplumun İnşaası kitabında, kulların Allah'a karşı sorumluluğu, Peygambere krşı sorumluluğu ve kendilerinden olan ve olmayanlara karşı sorumluluğuyla muttaki ve fasık kavramları üzerinde duruldu.

Program, katılımcıların sorularını cevaplandırılmasıyla sona erdi. Programa ilgi gösterenlere teşekkür edildi.