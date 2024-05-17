Yuva kuracaklar bu festivale gidiyor

Kayseri’de düğün sezonu öncesinde KUMSmall AVM’de Evlilik Festivali başladı. Çiftler, A’dan Z’ye bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük mobilya AVM’si olma özelliği taşıyan, 350 mağazası, 300 bin metrekare kapalı alanı bulunan KUMSmall AVM’de düğün sezonu öncesinde evlilik heyecanı başladı. Düğün salonlarından gelinlikçilere, güzellik merkezlerinden düğün organizasyon firmalarına kadar düğün ve evlilikle alakalı her sektörden firmaların stant açtığı festivale gelen çiftler, düğünleri öncesinde A’dan Z’ye ihtiyaçları olan her şeyi buradan karşılıyor. Evlilik Festivali’nde 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinlikler arasında konserler, evlilikle ilgili söyleşiler, kına ekibi gösterileri, dans gösterisi, canlı müzik de yer alacak. 19 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de ise Willma Elles ve İpek Tanrıyar gibi ünlü mankenlerin de katılacağı bir defile gerçekleştirilecek.

"KUMSmall Alışveriş Merkezi fuarlar ve festivaller merkezi olarak anılmaya devam edecek"

Festival hakkında bilgi veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “KUMSmall Alışveriş Merkezi fuarlar ve festivaller merkezi olarak anılmaya devam edecek. Bunu daha da perçinliyoruz. Mobilya festivali ve Moda Show’dan sonra şimdi de Evlilik Festivali’ndeyiz. Bir taraftan halkımızın ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, diğer taraftan da Kayseri’mizde ve bölgemizdeki vatandaşların sosyal, kültürel ve eğlence hayatına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 16-19 Mayıs tarihleri arasında Evlilik Festivalimiz var. Çiftlerimizin bir evlilik için damatlıktan gelinliğe, çiçekten makyaja, düğün salonlarına, balayı tatiline ve hatta oturacakları konuta kadar tüm ihtiyaçlarını içeren güzel bir festival hazırladık. Özellikle cumartesi ve pazar günleri harika organizasyonlar var. Kına organizasyonundan tutun defileye kadar etkinliklerimiz var. Konserlerimiz ve dans gösterilerimiz var. Eğlence alanımızda çocuklardan ve yetişkinlerden tutun her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Kayseri’de yapılmayanları yapmaya çalışıyoruz. KUMSmall AVM halkın ve bölgenin AVM’si. Bu AVM bir kişinin yatırımı değil, burada kendi ürettiğimiz mobilyalarımızı vitrine çıkartıyoruz. Evlilik Festivali ile beraber de mobilya ihtiyacı olan, evini yenileyen ve özellikle evlenecek çiftlerimizin mobilya ihtiyaçlarının festivalle beraber KUMSmall AVM’den karşılanmasını hedefliyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza mobilya konusunda şunu söylemek istiyorum. Mobilyalar artık bir tercih nedeni oldu. Rengini, yastığını, tasarımını ve modelini belirliyorlar. Haliyle hazırda stokta olan ürünler çok kalmadı. Vatandaşların isteğine, seçtiği rengine ve talebine göre mobilya üretiliyor. Dolayısıyla temmuz, ağustos ve eylül ayında alacakları mobilyaların siparişlerini gelip bugünden sipariş etmeleri ve beğenmeleri hem zamanında teslimin hem de istedikleri şekilde rengini belirlenmesinin önünü açacak. Bu da bizim daha planlı üretim yapmamızı ve hammadde tedarik etmemizi sağlıyor. Burada da güzel bir birliktelik ortaya çıkıyor. Evlilik Festivali bu yıl daha renkli, önümüzdeki yılda da fuar formatına dönecek. Şehir dışından çok daha farklı firmaları burada görmeye başlayacağız. Kayseri’mizde çok güzide firmaların olduğunu da gördük ve bundan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"Piyasa fiyatının daha da altında kampanyalar hazırlamalarını firmalarımızdan rica ettik"

Sarıkaya, "İnsanları buraya davet ediyorsak farklı bir dokunuş sağlamamız gerekiyor. Sadece ’indirim var’ diyerek göstermelik indirim olmuyor. Biz gerçekten piyasa fiyatının daha da altında kampanyalar hazırlamalarını firmalarımızdan rica ettik. Mobilyacılarımız özellikle düğün paketleri, çeyiz setleri veya bireysel takımlar anlamında belli modelleri seçerek indirimleri gerçekten yaptılar. Festivalimize katılan düğün salonları, organizasyon şirketleri gerçekten bunu önemsiyorlar. Biz de iyi bir duyuru yaptık. Hem sosyal medya aracılığıyla hem de belediyelerde nikah günü alanlara ulaşmaya çalıştık. 50 binin üzerinde SMS gönderdik. Bir hareket gerekiyor. İnsanların ihtiyaçları var ama akıllarına düşürmek gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunlar AVM’ye, sektöre, şehre ve bölgeye hareket katan etkinliklerdir" diye konuştu.