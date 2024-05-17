Yahyalı'da sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki heyet; Yahyalı ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Cengiz Çavumirza, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, İl Kalite Koordinatörü Metin Atik ve ilgili birim personeliyle Yahyalı’da sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Değerlendirme öncesi İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Erşan; daha sonra ilçede hizmet sunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında sağlık tesislerinde görevli personel ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen Erşan, tedavi gören hastaları da geçmiş olsun dileklerini iletti. Gün sonunda Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilçede hizmet sunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulunan müdürlük ekiplerinin hazırladıkları değerlendirme raporu ayrıntılarıyla ele alınarak, ilçenin sağlık alanındaki ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan Yahyalı Kaymakamı Kaya; yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Erşan ve beraberindekilere teşekkür etti.