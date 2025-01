IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayserili ziyareti

Kayseri protokolü de Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’la birlikte fuarı gezdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Her yıl katıldığımız mobilya fuarına bu yıl da katıldık. Daha önceki yıllara göre biraz daha ziyaretçisini artış olduğunu ilk etapta gözlemleyebiliyoruz. Herhalde 2025 yılı hem ihracatın arttığı hem de içeride ülkede enflasyonun düşmesi faizlerin düşmesiyle beraber istişarede canlandığı bir dönem olacak” dedi.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda stantları Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Hüseyin Okandan, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy birlikte gezdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu fuar hakkında, “Her yıl katıldığımız mobilya fuarına bu yıl da katıldık. Katılımcı olarak değil ziyaretçi olarak buradayız. Daha önceki yıllara göre biraz daha ziyaretçisini artış olduğunu ilk etapta gözlemleyebiliyoruz. İlk gün, ilk açılış saat olmasına rağmen yurt dışından katıldığını zannettiğimiz birçok mesela şu anda yanımıza geçen muhtemelen alım heyetidir, bilerek gidiyorlar yabancı dille konuşuyorlar. Dolayısıyla güzel bir fuar olacak. Herhalde 2025 yılı hem ihracatın arttığı hem de içeride ülkede enflasyonun düşmesi faizlerin düşmesiyle beraber istişarede canlandığı bir dönem olacak. Tabii biliyorsunuz memleketimizde 680- 700 bin kadar konut yapılıyor. Demem o ki mobilyaya ihtiyacı var, ahşap mobilyaya ihtiyacı var. Oralara bu Kayseri firmalarının katkı ve gayretleriyle ciddi manada bir taleple karşılaşacağımızı tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAYMOS Genel Sekreteri Yunus Bulat ise, “Güzel bir fuar açılışı yaptık. İstanbul'da bizi yalnız bırakmadınız ve bu yayını gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekten çok büyük emek, çok teşekkür ediyoruz. Hazırlıklarımız sabah itibarıyla tamamlandı. Bütün firmalarımız bu yolculuğu bir haftadır sürdürüyor fuar denilen şey bir hafta öncesinden başlıyor. Bir hafta sonrasında son buluyor. Şu an itibariyle tamamen hazırlıklarımız bitti, alıcılarımızı bekliyoruz, mükemmel bir açılış yaptık. Yine Kayseri protokolü İstanbul Mobilya Fuarı'na damgasını vurdular. Sabah 10:00 itibariyle açılışımızı gerçekleştirdiğimizde Kayseri milletvekillerimiz belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, protokol üyeleri Kayseri’den geldi ve mükemmel bir açılış yaptık. Şu an aslında şunu kısaca söyleyebiliriz, İstanbul'da Kayseri konuşuluyor. 139 firma Kayseri firmasıyla şu an Kayseri'deki İstanbul'daki mobilya fuarına katılımı sağladık, şov yapıyoruz” şeklinde konuştu.