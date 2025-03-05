İki ihtişamlı taç kapısıyla Hacı Kılıç Camii

Kayseri kent merkezinin ihtişamlı yapılarından olan Hacı Kılıç Camii, eski adıyla Yozgat Caddesi, yeni adıyla İstasyon Caddesinin tam ortasında bulunmakta. İstasyon 1927’den sonra kurulduğunda, şehir merkezinden İstasyona giden tek cadde bu olduğu için bu isim tercih edilmiş. O zamanlarda henüz istasyona çıkan cadde açılmamıştı.

Baştan ve sondan bakınca İstasyon Caddesini zerafetiyle süsleyen Hacıkılıç Camii minaresi, caddeyle neredeyse birleşik durumda. 19. yüzyılın sonunda şehir sülietini minarelerle süsleme maksatlı, Sultan II. Abdulhamid tarafından eklemlenmiş yapılardan olduğu zaten aşikar. Minarenin hemen dibinde bulunan kaldırım üzerindeki mezar da Kayseri Mirlivası (General/Paşa) Hüseyin Bey’e ait.

Caddeye bakan iki muhteşem taç kapı, birbirine simetrik, iç içe geçmeli yedi semayı sembolize eden, yedi kat mukarnaslı yukarı doğru küçülen taş işçiliği gibi özenle yapılmış. Soldaki kapı Camiye, sağdaki kapı medreseye açılıyor.

1249 yılında Ebu’l-Kâsım Bin Ali Tûsî tarafından yaptırılan bu muhteşem eserin bir diğer ismi de Arap Camisi. Yaptıranın etnik kimliyle ilgili bir izafet olabilir.

Demokrat Parti döneminde de bir süreliğine ecza deposu olarak kullanılmıştır.

Dıştan bakılınca yekpare bir yapı, içte ise birbirine geçilebilen camii-medrese olması özelliği bakımından ender örneklerdendir.

Son restorasyondan sonra, sütunlar ve kemerler dışında kalan duvar ve tavan, asimetrik doğal yonu taşlarla, toprak rengi derzle örülerek yapılmış. Bu görüntünün asliyetine uygunluğu tartışmalı bir konu ama şu anki haliyle de göze hiç fena gelmiyor.

Adeta bir dantel gibi ince bir taş işçiliğiyle süslenmiş mihrabın karşısında teravih kılmak üzere gelen cemaat sayısı da oldukça fazla. Beş saf erkek cemaatin yanısıra neredeyse bir o kadar da kadın cemaat vardı camide.

İki farklı imamın kıldırdığı 20 rekatlı teravih namazında kısa ayetler okundu. Geçtiğimiz yıllarda Enderun usulü teravih kılınan camide imamların okuduğu seri ve güzel kıraat cemaati daha da artırmış bulunuyor. Aynı zamanda ailelerin yanında getirdiği çok sayıda çocuk bir müddet sonra caminin arka bölümünü oyun alanına döndürse de cıvıl cıvıl çoçuk sesleri fonunda olan bir teravih namazı ihya edildi.

Resimler: Safa Kadir Tokay