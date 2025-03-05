Dokuzuncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Melikgazi İlçesi'nde Dokuzuncu kattan düşen K.K.(16) hayatını kaybetti.

Dokuzuncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay saat 16.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. K.K. on bir katlı binanın 9’uncu katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri K.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz gencin yakınları olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken K.K.’nin cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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