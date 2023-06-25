İki kardeş arasında bıçaklı kavga
Kayseri'de iki kardeş arasında yaşanan kavgada kardeşlerden biri bıçakla yaralandı.
- 25.06.2023 22:51
- Güncelleme: 25.06.2023 22:51
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Cennet Mahallesinde gerçekleşti. İki kardeş henüz bilinmeyen bir sebepten kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesiyle abi ile kardeş arasında bıçaklar çekilidi. Abi A.S. kardeşi T.S.’yi boynundan bıçakla hafifçe yaraladı.
T.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi. Polis ekipleri ise sinir krizi geçiren T.S’yi zor sakinleştirebildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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