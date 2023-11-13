İki katlı binanın çıkan yangın paniğe neden oldu
Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. itfaiye ekipleri yangını söndürürken can kaybı olmadığı öğrenildi.
- 13.11.2023 08:54
- Güncelleme: 13.11.2023 08:54
Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı ile Girne Şehitler Caddesi kesişiminde bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.
1ha
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