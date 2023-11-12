Başkan Sadullah Doğutürk: 'Doğu Türkistan'ın bağımsızlık ateşi yeniden alevlenecek'

12 Kasım Doğu Türkistan Millî Günü kapsamında konuşan Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, '1933 ve 1944 yıllarında verdiğimiz bağımsızlık mücadeleleri sonucunda 2 kez cumhuriyet kurduk ancak işgalci Çin'in güçlü ordusu karşısında bu cumhuriyetler yıkılmıştır.

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  • 12.11.2023 20:04
  • Güncelleme: 12.11.2023 20:04
Başkan Sadullah Doğutürk: 'Doğu Türkistan'ın bağımsızlık ateşi yeniden alevlenecek'

Doğu Türkistan'daki Türk halkı, Çin'in baskı ve zulmüne karşı direnmektedir. İnanıyorum ki, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yakılan bağımsızlık ateşi yeniden alevlenecektir. Doğu Türkistan, özgür ve bağımsız bir devlet olarak yeniden kurulacaktır” dedi.
Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, 12 Kasım Doğu Türkistan Millî Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Başkan Doğutürk; Doğu Türkistan’ın 11 yıl içerisinde 2 bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, “Bu anlamlı günde, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele etmiş ve şehit düşmüş tüm vatanseverlerimizi rahmetle anıyorum. Doğu Türkistan, tarih boyunca Türk yurdu olmuştur. Bu topraklarda yaşayan Türk halkı, bağımsız ve özgür bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Ancak, 1949 yılında Çin Komünist Partisi'nin işgali ile Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı elinden alınmıştır. 1933 ve 1944 yıllarında Doğu Türkistan halkı, işgalci Çin'e karşı iki kez bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu mücadeleler sonucunda, Doğu Türkistan'da kısa süreliğine de olsa iki bağımsız cumhuriyet kurulmuştur. Ancak, Çin'in güçlü ordusu karşısında bu cumhuriyetler yıkılmıştır” şeklinde konuştu. 
Doğu Türkistan’daki Türk halkının Çin devletinin baskı ve zulümlerine karşı direnişi sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Doğutürk, “İnanıyorum ki, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yakılan bağımsızlık ateşi yeniden alevlenecektir. Doğu Türkistan, özgür ve bağımsız bir devlet olarak yeniden kurulacaktır. Bugün, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele etmek, tüm Türk milletinin görevidir. Bizler, Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah, o tarihlerde yakılan bağımsızlık ateşi yeniden alevlenip Doğu Türkistan yeniden özgürlüğüne kavuşacaktır. Doğu Türkistan Milli Günü'müz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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