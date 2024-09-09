İki Kişinin öldüğü minibüsteki yolcu: 'Hızlı gitmemesi için uyarmıştık'

Kaza 7 Nisan 2023 tarihinde Pınarbaşı İlçesi Karahalka mevkiinde meydana geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden H.D.(51) idaresindeki minibüs, Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Sürücü H.D.’nin yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya sanık H.D. katılmazken, müştekilerden M.E.İ. ve taraf avukatları katıldı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan müştekilerden M.E.İ., “Bende o araçtaydım. Arabayı bir ara kaydırdı, kafamı kaldırdım montunun sağ cebinden telefonunu almış ona bakıyordu. Daha öncesinde kendisini hızlı gittiği için birkaç kez uyarmıştık. Araç yoldan çıktı, 2-3 kez takla attık” diye konuştu.

SANIK AVUKATI: KUSURLU TARAF KARAYOLLARI

Daha sonra söz alan sanık avukatı ise, “H.D. 30 yılı aşkındır şoförlük yapmaktadır. O gün karla karışık yağmur yakmaktaydı. Kazanın olduğu yere yeni asfalt atılmış. Orada defalarca kaza olmuştur. Kazada Karayolları Genel Müdürlüğü kusurludur” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.