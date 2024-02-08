İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 4 Yaralı
Bu gece Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı otomobilde bulunan 3 kişiyle diğer otomobilin sürücüsü A.A yaralandı.
Feci kazada yararalananlar çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olay yeri incelemeden sonra 3 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna yatırıldı.