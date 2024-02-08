İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 4 Yaralı

Bu gece Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 4 Yaralı

Alınan bilgiye göre A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan 3 kişiyle diğer otomobilin sürücüsü A.A yaralandı.

Feci kazada yararalananlar çeşitli hastanelere sevk edildi. 

Olay yeri incelemeden sonra 3 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna yatırıldı.

 

Haber Merkezi

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