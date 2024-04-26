İki ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sivas’ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolunda Sivas’ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkisinde meydana geldi. Ford marka iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk ediliyor.
İHA
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