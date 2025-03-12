İki tırda 510 paket kaçak sigaraya el kondu

Kayseri'de KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı tırda 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İki tırda 510 paket kaçak sigaraya el kondu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde  yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı tırda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 510 paket kaçak sigara ele geçirildi ve olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Haber Merkezi

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