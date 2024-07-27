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  • İki Yazarımız Mavikuş Medya Ödülleri 2024 programında kitaplarını imzaladı

İki Yazarımız Mavikuş Medya Ödülleri 2024 programında kitaplarını imzaladı

Gazetemiz Kayseri Gündem köşe yazarlarından iki eğitimci yazarımız Ali Özkanlı ve Resul Coşkun İstanbul'da gerçekleştirilen Mavukuş Medya Edebiyat ödülleri 2024 programına katılarak okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladılar.

İki Yazarımız Mavikuş Medya Ödülleri 2024 programında kitaplarını imzaladı

Kayseri Gündem ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yazarları, Değerler Eğitimi Dalında Onur Ödülü kazanan Eğitimci, Şair, Yazar Ali Özkanlı ve İki dalda birincilik ödülü kazanan İlahiyatçı, Eğitimci, Şair, Yazar, Başöğretmen Dr. Resul Coşkun 27-28 Temmuz'da İstanbul'da Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen Yazar okur buluşması etkinliğine ve Yazar Mustafa Yeşilbaş adına düzenlenen 1. Mavi Kuş Medya Edebiyat Ödülleri 2024 programına katıldı ve okurları için kitaplarını imzaladı.

Haber Merkezi

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