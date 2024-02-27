İkinci Bahar Evi hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi; Osman Kavuncu Mahallesi’nin eski çınarları olan yaşlılar için yaptığı İkinci Bahar Evi’nin mini açılış törenini mahalle halkının katılımı ile yaptı.

Melikgazi için hizmet üretmeye, sosyal ve kültürel alanlarda hayat standardını yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçe genelinde sosyal tesislere önem veriyoruz. Osman Kavuncu Mahallesi muhtarlığımızın hemen yanına yaşlılarımızın keyifle zaman geçirmesi için güzel bir tesis yaptık. Tecrübeleriyle hayatımıza rehberlik eden büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Melikgazi Belediyesi İkinci Bahar Evi’nde yaz kış emekli ve yaşlılarımız zaman geçirecek ve sosyalleşecek. İlçemizde gencinden yaşlısına, her kesime Türkiye’de örnek ve referans projeler üretiyoruz. Bu sosyal tesisimiz kapalı ve yarı açık alanları ile birlikte yazın ve kışın eski çınarlarımıza hizmet etmesi için planladık. İkinci Bahar Evimizin mahalle halkına ve Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.