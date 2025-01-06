İkiye bölünen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Sivas Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken araç sürücüsü C.Ö. (19) ağır yaralandı.
Kaza 06.00 sıralarında Sivas Caddesi Fuzuli alt geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndan Beyazşehir istikametine giden otomobil Fuzuli alt geçit ile yan yol kesişimine çarptı. Sadece sürücünün bulunduğu araç kazanın etkisiyle bariyerde ikiye bölünürken araç sürücüsü C.Ö. ağır yaralandı. Ağır yaralanan C.Ö. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yol trafiğe açılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.