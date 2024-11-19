İkiz Kız kardeş 3 gündür kayıp: Aladağlar'da yürüyüşe çıkmışlardı
Yahyalı Aladağlar Yedigöller bölgesine dağ yürüyüşü yapmak için çıkan, Belarus uyruklu ikiz kız kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinden, Yahyalı Aladağlar ve Yedigöller bölgesine yürüşe çıkıp kaybolan Belarus uyruklu ikiz kız kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu Valentina ve Maria İvankova adlı ikizler, cumartesi günü Aladağlar’ın Yedigöller mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan dağcı kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.