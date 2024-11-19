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  • İkiz Kız kardeş 3 gündür kayıp: Aladağlar'da yürüyüşe çıkmışlardı

İkiz Kız kardeş 3 gündür kayıp: Aladağlar'da yürüyüşe çıkmışlardı

Yahyalı Aladağlar Yedigöller bölgesine dağ yürüyüşü yapmak için çıkan, Belarus uyruklu ikiz kız kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.

İkiz Kız kardeş 3 gündür kayıp: Aladağlar'da yürüyüşe çıkmışlardı
Kayseri GündemEditör

Niğde'nin Çamardı ilçesinden, Yahyalı Aladağlar ve Yedigöller bölgesine yürüşe çıkıp kaybolan  Belarus uyruklu ikiz kız kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu Valentina ve Maria İvankova adlı ikizler, cumartesi günü Aladağlar’ın Yedigöller mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan dağcı kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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