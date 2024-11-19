  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kitapçı Esnafına Ziyaret

Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kitapçı Esnafına Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, halkla iç içe olmaya ve onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelme çabalarını sürdüren Çopuroğlu, bu kapsamda Sahabiye Medresesi'ndeki kitapçı esnafını ziyaret etti.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kitapçı Esnafına Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, halkla iç içe olmaya ve onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelme çabalarını sürdüren Çopuroğlu, bu kapsamda Sahabiye Medresesi’ndeki kitapçı esnafını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çopuroğlu, hükümetin kültür ve eğitim alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Esnafla sohbet ederek çözüm önerilerini değerlendiren Milletvekili, "Halkımızla sürekli temas halinde olmaya, onların beklenti ve sıkıntılarına kulak vermeye devam edeceğiz," dedi.

Ziyaret, esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken, Çopuroğlu’nun vatandaşla kurduğu samimi diyalog dikkat çekti. Sahabiye Medresesi esnafı, Milletvekili’ne ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Millet Bahçesi'ne 'dağ kızağı parkuru'
Talas Millet Bahçesi'ne 'dağ kızağı parkuru'
Kayseri'nin 16 ilçesi doğal gazla buluştu
Kayseri'nin 16 ilçesi doğal gazla buluştu
Bu sergi, Türk-Macar dostluğunu anlatacak
Bu sergi, Türk-Macar dostluğunu anlatacak
Talas'ta taksit imkanlı yatırım fırsatları
Talas'ta taksit imkanlı yatırım fırsatları
ANASAMDER'den ödüll 'Aşık Seyrani Şiir Yarışması': Şiir Severleri Bekliyor!
ANASAMDER'den ödüll 'Aşık Seyrani Şiir Yarışması': Şiir Severleri Bekliyor!
Kayseri Cami Kebir'in duvarındaki yedi tuğlanın ilginç hikayesi
Kayseri Cami Kebir'in duvarındaki yedi tuğlanın ilginç hikayesi