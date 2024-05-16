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İl Emniyet Müdürü Aydın'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı. Aydın, Büyükkılıç'a yeniden başkan seçilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Aydın'dan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ağırladı. Aydın, Büyükkılıç’a yeniden başkan seçilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nezaketlerinden dolayı Aydın’a teşekkürlerini iletip, polis teşkilatına başarılar diledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın ise Başkan Büyükkılıç’a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, yeni 5 yılda çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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