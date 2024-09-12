İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Göç Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Protokolünün katılımıyla Kayseri Valiliği'nde gerçekleşti. 

İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Hakan Dedebağı, İlçe Belediye Başkanları, Kayseri protokolü katılım sağladı.
Toplantıda Kayseri yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar ve öğrenciler hakkında yürütülen faaliyetler konuşuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dr. Mücahit Gültekin: 'Bugün Gazze'yle birlikte uluslararası hukuk çökmüştür'
Dr. Mücahit Gültekin: 'Bugün Gazze'yle birlikte uluslararası hukuk çökmüştür'
Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı
Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı
Torbacıları topla topla bitmiyor: 7 kişi daha gözaltına alındı
Torbacıları topla topla bitmiyor: 7 kişi daha gözaltına alındı
Sınıfı beğenmeyen veliler eylem yaptı
Sınıfı beğenmeyen veliler eylem yaptı
Oda temsilcileri Odakır ve Alan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Oda temsilcileri Odakır ve Alan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
'Allah bir daha 12 Eylül'ü yaşatmasın'
“Allah bir daha 12 Eylül’ü yaşatmasın”