İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Göç Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Protokolünün katılımıyla Kayseri Valiliği'nde gerçekleşti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Hakan Dedebağı, İlçe Belediye Başkanları, Kayseri protokolü katılım sağladı.
Toplantıda Kayseri yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar ve öğrenciler hakkında yürütülen faaliyetler konuşuldu.