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  • İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret

İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Kocasinan ERVA Jandarma Teakvando Spor Okulu'nu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Kocasinan ERVA Jandarma Teakvando Spor Okulu’nu ziyaret etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Valiliği tarafından oluşturulan ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Kocasinan Erva Jandarma Teakvando Spor Okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Dedebağı, kurs görmekte olan 47 öğrenciyle sohbet etti.

İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
İl Jandarma Komutanı Dedebağı'ndan ERVA Spor Okulu'na ziyaret
İHA
Kayseri Gündem

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