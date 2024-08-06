İl Milli Eğitim Müdürü Esen: 'Gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacağız'

Geçtiğimiz günlerde Bahameddin Karaköse’nin yerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Coşkun Esen, gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla çalışacaklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Esen, “Her alanda başarılı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ülkemizin kalkınmasında önemli yer tutan, bu şehre en çok yakışan sıfatın Hayırseverler Şehri olduğu Kayserimizde eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Büyük bir öğrenci potansiyeline sahip bu güzel ailenin içinde olmak biz eğitimciler için en önemli zenginliktir. Eğitimdeki en kıymetli unsur olan öğretmenlerimizle birlikte, onlardan aldığımız güçle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız. İş ve gönül birliği içerisinde ilimizi her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma amacında olup, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar görev yapmış, şehrimizin eğitimine katkıda bulunmuş herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de bu bayrağı daha ileriye götürüp bizden sonrakilere teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.