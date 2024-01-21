İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse 'Tatilde çocuklarımız kesinlikle kendilerini dinlendirmeliler'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, sömestir tatilinde öğrencilerin sevdikleri aktiviteleri yapmaları gerektiğini söyleyerek, “Tatilde çocuklarımız kesinlikle kendilerini dinlendirmeliler” dedi.

Tatilin önemli olduğunu ve insanın yaşadığı süreç içerisinde kendisini mutlaka dinlendirmesi gerektiğini ifade eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilerin tatil sürecinde sevdikleri aktiviteleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin tatil süreci boyunca kendilerini aktif şekilde dinlendirmelerini öneren Karaköse, “Öğrencilerimizin de bu süreç içerisinde dinlenmesi gerekiyor. Öğrencilerimize aktif dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Kendilerini aktif dinlendirsinler. Aktif dinlenme nedir? Sevdiği işlerle meşgul olsunlar. Kitap okuyabilirler. Büyüklerini ziyaret edebilirler. Sevdikleri yerleri gezebilirler. Görüşmedikleri arkadaşları ile görüşebilirler. Çocukların ebeveynleriyle iletişimleri çok önemli. Karnede bir değerlendirme var. Bu bir değerlendirme ama bu değerlendirme her şey demek değil. Bizim içerisinde bulunduğumuz mevcut durum, performansımız nedir? Ne yapmamız lazım? Kendimizde ne gibi önlemler almamız ya da hangi stratejileri geliştirmemiz gerekir? Bunları kesinlikle konuşmamız gerekir. Sevgili anne, babalar çocuklarımızın getirdiği karnelerinde durum ne olursa olsun, bunu konuşarak fırsata çevirebiliriz. Oradaki sonuç hepimizin sonucu. O sonuçlarda hepimizin payı var. Önemli olan bunu paylaşabilmek. Bunu konuşabilmek ve daha sonra da alabileceğimiz ne gibi önlemler varsa; bunları beraber planlayarak, bu önlemleri alabilmemiz önemlidir. 15 günlük tatil kısa bir süre” şeklinde konuştu.

Çocukların tatillerini kesinlikle dinlenerek, geçirmeleri gerektiğini söyleyen Karaköse, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu tatilde çocuklarımız kesinlikle kendilerini dinlendirmeliler. Buradaki dinlenmede çocuklarımız sevdikleri şeyleri yapsınlar. İllaki görevler, ödevleri, projeleri olur. Bunları hazırlayacaklar ama çocuklarımızın da sevdikleri şeyleri yapmaları için fırsat verelim. Hatta beraber yapalım. Bunu bir fırsata çevirelim. Anne, baba ve çocuk olarak hep birlikte yapalım. Birlikte gezebiliriz. Birlikte büyüklerimizi ziyaret edebiliriz. Ben tüm öğrencilerimizin ara tatillerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geçirirler.”