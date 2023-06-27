İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 27.06.2023 10:45
  • Güncelleme: 27.06.2023 11:33
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İl Müftüsü Akkuş: 'Kurbanlarımızın da gayesi, Allah'a kulluğumuzu sunmaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Müftüsü Akkuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi canlı tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan Kurban Bayramı’na 28 Haziran 2023 Çarşamba günü kavuşmuş olacağız. Bu vesileyle Yüce Rabbimize hamd ediyor, Sevgili Peygamberimize salât ve selâmlarımızı arz ediyoruz. Kurban, Rahman ve Rahim olan Allah’a itaatin, onun yolunda fedakârlığın bir ifadesidir ve O’na tereddütsüz teslim olmaktır. Bütün şerlerden uzaklaşarak iyiliğe ve hayra yönelmektir. Bahşettiği bütün nimetlere karşı Allah’a sadakat göstermek, O’na manen yakınlaşmaktır. Aynı zamanda Kurban, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için dünyalık nimetlerden vaz geçebilmenin de bir göstergesidir. Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi, kurbanlarımızın da gayesi aynıdır: Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Gönüllerin ihya edildiği bu rahmet günlerinde anne-babamızın, aile büyüklerimizin ve komşularımızın hatırını sormalı, dualarını almalıyız. Akrabalık haklarına riayet ederek sılai rahimde bulunmalıyız. Yardıma muhtaç bir yaşlıdan, evladını yitirmiş bir anneden, baba özlemi duyan bir yetimden, şefkat bekleyen bir mağdurdan, merhamet isteyen bir mazlumdan alınacak dualar, Allah’ın rızasını kazanmamızı vesile olacak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, birlik-beraberlik, paylaşma, dayanışma gücümüzü artıracaktır. Bayramımız başkalarının bayramına, bayram sevincimiz başkalarının sevincine vesile olsun. Birbirimizi hatırlamaya, kardeşlik ahdimizi yenilemeye, dostlukları pekiştirmeye, dargınlık ve düşmanlıkları terk etmeye fırsat olsun. Zira yaşadığımız dünyada bayramların hatırlattığı değerlerin hayatımıza getirdiği hayır, iyilik, merhamet ve berekete her zamankinden daha çok muhtacız. Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nın yaratıcımıza ve can taşıyan her varlığa karşı sorumluluğumuzu hatırlatmasını ve bizler için iyilik ve doğruluk yolunda geçirilecek bir hayatın miladı olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bu rahmet günlerinin ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.”

İHA

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