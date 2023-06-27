Başkan Büyükkılıç, kurban pazarında sıkı pazarlığa katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan Melikgazi Kurban Satış Pazarı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm birimleri ile Kayserililerin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli hazırlıklarını tamamlarken, Başkan Büyükkılıç da bayram öncesi hem sahadaki çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri bizzat dinliyor.

Büyükkılıç, bu çerçevede Mimarsinan bölgesinde kurulan ve bayramın hemen öncesi hareketliliğin arttığı Melikgazi Kurban Satış Pazarı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, sıkı pazarlığa katıldı

Kurban pazarında satış yapan esnaf ve kurbanlıklarını almak için pazarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kurban pazarlarının vazgeçilmezlerinden biri olan sıkı pazarlık yapan vatandaşlar ile görüşüp, bir pazarlığın sonuçlanmasına katkıda bulunarak, alıcı ile satıcının memnuniyetine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Besici ile geçmişe götüren sohbet

Kurban pazarında karşılaştığı bir vatandaş, geçmişte yaşadıkları anıları anlatıp, ‘Biz o günleri görünce, bugünlere geldik ama ömrümüz bitti. Biz sizin gibi yöneticilerle gurur duyuyoruz’ derken, Başkan Büyükkılıç da, “Rahmetli annem hep misafir ederdi. İşte o dualar bugünleri getiriyor. Vefakâr hemşehrim beni geçmişe götürdü. Nice güzel anılar ve hatıralar biriktirmişiz. Zorluklar ve yokluklar olsa da hep şükretmiş ve gayret ederek bu günlere gelmişiz. Şükürler olsun o zor yılları geride bıraktık. Şimdi kıymetli hemşehrimin dediği gibi daha güzel günleri ve yarınları artık hep birlikte inşa ediyoruz” diye konuştu.

“Başkanımızın her zaman yanındayız”

Osman Solmaz isimli esnaf da, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Satışlar çok iyi, hareketlilik var. Başkanımız da Allah razı olsun ziyaretimize geldi. Başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

Kurban pazarı esnafı ve vatandaşlar, ‘Pazarımıza yaptığınız destekleri biliyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah yokluğunuzu vermesin’ diye Büyükkılıç’a ilgi alakasından dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç da, ‘Mevla’m sizlere layık kılsın’ diyerek, esnafa ve vatandaşlara lokum ve halka tatlı ikram etmeyi ihmal etmedi.

Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir hareketlilik var. Zaman zaman pazarlığı bitirme yönünde girişimlerimiz oldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, fedakârca yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, “Vatandaşların bazı yeni önerileri var, onları da değerlendireceğiz. Bu konuda ne yapılabilirse o yönde gayret göstereceğiz. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde, ağız tadıyla bayramlarını yapacaklarına inanıyorum. Sosyal yönü olan bir bayram, hizmet yönüyle önem arz eden bir bayram, mezarlıklarla ilgili, esenlikle ilgili, vatandaşların talepleri ile ilgili olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum, huzur içerisinden nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Esnafın taleplerine anında talimat verdi

Buradaki esnafın da taleplerini anında telefon görüşmesi yaparak talimatlarını veren Başkan Büyükkılıç’a Melikgazi Kurban Satış Pazarı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve daire başkanları da eşlik etti.