İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Kanser Haftası'nda vatandaşlara çağrı

1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle Melikgazi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve alışveriş merkezine kurulan farkındalık stantlarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kanserde erken teşhisin hayat kurtaran en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapan Erşan; "Bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi de bir o kadar güçleşmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımıza kanser taramalarını düzenli olarak yaptırmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Şikayeti olsun ya da olmasın, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 40-69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlar 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkekler 2 yılda bir kolorektal kanser taramalarını ücretsiz olarak yaptırabilirler. Unutmasınlar ki kanserde erken teşhis hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Ziyaretleri sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’a Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. R. Özlem Ulutabanca eşlik etti.