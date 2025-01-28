  • Haberler
  • Gündem
  • İlan ve Reklam Vergisi Beyan Verme İşlemleri İçin Son Gün 31 Ocak

İlan ve Reklam Vergisi Beyan Verme İşlemleri İçin Son Gün 31 Ocak

Totem reklam araçlarına sahip mükelleflerin ilan ve reklam vergisi beyan verme işlemlerinin 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.

İlan ve Reklam Vergisi Beyan Verme İşlemleri İçin Son Gün 31 Ocak

1 Ocak 2025 tarihinde başlayan beyan verme işlemleri için son gün olarak belirlenen 31 Ocak 2025 Cuma günü, totem reklam araçları olan mükelleflerin vergi beyanlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yetkililer, beyan vermeyen mükelleflerin gecikme cezası ile karşılaşabileceğini belirtti ve mükelleflerin bu süreci dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle, totem reklam araçları sahiplerinin ilan ve reklam vergisi beyanlarını zamanında yapmaları önem taşıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: 'Hastalar mağdur, eczaneler zorda'
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: “Hastalar mağdur, eczaneler zorda”
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!