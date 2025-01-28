İlan ve Reklam Vergisi Beyan Verme İşlemleri İçin Son Gün 31 Ocak

1 Ocak 2025 tarihinde başlayan beyan verme işlemleri için son gün olarak belirlenen 31 Ocak 2025 Cuma günü, totem reklam araçları olan mükelleflerin vergi beyanlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yetkililer, beyan vermeyen mükelleflerin gecikme cezası ile karşılaşabileceğini belirtti ve mükelleflerin bu süreci dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle, totem reklam araçları sahiplerinin ilan ve reklam vergisi beyanlarını zamanında yapmaları önem taşıyor.