'Kredi Kartınızı başkasının kullanımına verirseniz ağır cezada yargılanabilirsiniz'

Sanal bahis ve kara para aklamada kullanılan bu yöntem hakkında Bülbül, " Bu kişiler, 18 yaşındaki bireylere ulaşarak kredi kartı çıkarmalarını ve bu kartları kendilerine teslim etmelerini talep etmekte; bunun karşılığında ise kiralama ücreti gibi bir ödeme önerilmektedir. Bu kredi kartı büyük ihtimalle bir suça aracılık yapmak için kullanılacaktır. bir kişi kredi kartını başkasının kullanımına vermişse, büyük ihtimalle ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken bir suç işlemiş olabilir " dedi.

Hukukçu Ozan Bülbül, kredi kartının kişiye özel bir ödeme aracı olduğunu ve yapılan tüm harcamaların kartın sahibini bağlayacağını ifade etti. Bülbül, "Kredi kartı, kişinin şahsına özgülenmiş bir ödeme aracıdır. Bu sebeple, kredi kartından yapılan bütün işlemler kartın sahibini bağlayacaktır. Ayrıca, son zamanlarda özellikle 18 yaşına yeni girmiş genç vatandaşlarımızın, suç işleyen veya illegal bahis gibi suçlara karışan kişiler tarafından hedef alındığı görülmektedir. Bu kişiler, 18 yaşındaki bireylere ulaşarak kredi kartı çıkarmalarını ve bu kartları kendilerine teslim etmelerini talep etmekte; bunun karşılığında ise kiralama ücreti gibi bir ödeme önerilmektedir. Genellikle bu gençler, kartları teslim ettiklerinde karşılık olarak vaat edilen parayı alamazlar. Bu durumda, ilk etapta kartlarını teslim ederek zarar etmiş olurlar. İkinci olarak, bu kredi kartı büyük ihtimalle bir suça aracılık yapmak için kullanılacaktır. Örneğin, kredi kartı illegal bahis sitelerinde para aktarımında aracı olarak kullanılabilir ya da kara para aklama faaliyetlerinde yer alabilir. Sosyal medya ve internet mecralarında işlem gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kredi kartının başkasına verilmemesi gerektiğini ifade eden Bülbül, "Son olarak, şunu belirtmek isterim ki, eğer bir kişi kredi kartını başkasının kullanımına vermişse, büyük ihtimalle ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken bir suç işlemiş olabilir. Bu yüzden, asla ve asla kredi kartınızı başkalarının kullanımına vermemelisiniz." ifadelerine yer verdi.