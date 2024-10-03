İldem'e devasa park

Melikgazi Belediyesi, son 5 yıl içerisinde hayata geçirdiği projelerle ilçede 270 park ve toplam 3 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturarak vatandaşların sosyalleşmesine, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmalarına imkan tanıyor.

“6 bin 400 metrekarelik yeşil alanı daha Melikgazi’ye kazandırdık”

Park ve yeşil alan projelerinin; hem yetişkinlere, hem de çocuklara keyifli dinlenme alanları sunmakla beraber ilçenin estetik yapısını da güzelleştirdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Son 5 yıl içerisinde yaptığımız 270 park ve 3 milyon metrekarelik yeşil alan sayesinde hemşehrilerimizi şehrin stresinden uzak tutarak dinlenmelerine imkan sağlıyor, aileleriyle keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunuyoruz. Sadece yeni parklar oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin de desteklendiği, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak atmosferler oluşturarak boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. İldem bölgesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi’ne kazandırmış olduğumuz, halkımızın her yaştan bireyine hitap eden bu devasa parkımızı geniş yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor aletleri ve dinlenme alanları ile donattık. Toplamda 8 bin metrekarelik alana yayılan parkımızda 6 bin 400 metrekarelik hatırı sayılır büyüklükte bir yeşil alanı kazandırmış bulunmaktayız. Sadece yeni parklar yapmakla kalmıyor, mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını da düzenli bir şekilde yaparak kalitelerini artırıyoruz. Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.