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İldem Parkta öldürülen gencin katil zanlılarının cezası belli oldu

İldem'de parkta Ş.S.'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi ile ilgili açılan davada tutuklu sanıklardan sanıklar S.A.'ya 20, H.K.'ye (20) ise 16 yıl hapis cezası verildi.

İldem Parkta öldürülen gencin katil zanlılarının cezası belli oldu

Olay, 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi.
Aralarında husumet bulunan Ş.S. ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.A.'nın yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.A. ile yanında olan H.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklar hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.
 

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile ölen Ş.S.’nin ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ş.A, "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım." dedi. diğer tutuklu sanık H.K. ise "Birlikte hareket etmedik. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye belirtti.
ŞA.’nin annesi de, “Şikayetçiyim. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Duruşma savcısı öncesi mütalaasını2 sanığın da 'Kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.A.’yı, ‘kasten adam öldürme’ suçunun ardından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.K. ise ise ‘kasten adam öldürmeye yardım etme’ suçunun ardından 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

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