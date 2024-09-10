'İldem Sosyal Yaşam Merkezimiz işletmeye hazır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sona yaklaşan İldem Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nin işletmeye hazır hale geldiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal sorumluluk ve gönül belediyeciliği projelerinden olan İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nde son dokunuşlar yapılıyor.

Başkan Büyükkılıç, İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 4 bin 400 metrekare inşaat alanına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç’ın prestijli projesi olan İldem Sosyal Yaşam Merkezi, 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda da gündeme geldi.

Mecliste, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeşilyurt Mahallesi 3220. Cadde No:14 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan taşınmazın, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat San. ve Tic.(SPOR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “Spor alanları, sınıfları, yüzme havuzları, kütüphanesi olan tesisimiz bitti, işletmeye hazır hale geldi. Spor A.Ş.’ye işletmesini vermek için meclise sunuldu” diye konuştu.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

İldem Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek çalışma odası, bilgisayar odası, kütüphane, kafeterya bulunacak.

Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.