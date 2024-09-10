Sancaktepe'ye modern çehre

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı’nın trafik yükünü azaltacak ve Sancaktepe Mahallesi’nin modern dönüşümünün ilk adımı olan yol çalışmasını inceledi. Tarihe geçecek olan bu çalışmaya imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Yıllar önce imarsız yapılaşmanın getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla bu yol, dönüşümün ilk adımı olacak. Aynı zamanda Erkilet Bulvarı’nın trafik yükünü hafifletecek” dedi.

Erkilet Bulvarı’nın güzergâhına paralel olarak başlatılan yol çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Bulvarı üzerindeki By-Pass yol çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Erkilet Bulvarı’nın hemen yanında konutların yoğun olduğu bu bölge, aynı zamanda Erkilet Bulvarı’nın trafik yükünü hafifletecek. Sancaktepe Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarının ilk etabına başlamış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kocasinan’ın her bir bölgesini, kırsalından kent merkezine kadar yenilemek ve güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu bölge malumunuz olduğu üzere Erkilet Bulvarı üzerinde yer aldığı için yoğun bir trafik aksı üzerinde bulunuyor. Ancak Sancaktepe Mahallesi denildiğinde yıllar önce imarsız yapılaşma ile bölgenin kaderi maalesef olumsuz etkilenmiş. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalarla birlikte bölge, etaplar halinde hızlı bir şekilde yenilenmeye başlayacak. Burada başlayan çalışmamız, hemen arkasında bulunan yolla paralel şekilde devam edecek. Bundan sonraki aşamalarda da sokaklar arasında ve bölge içerisinde, imarın bize elverdiği her noktada çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında bölgenin olumsuz tarihi değişecek ve yenilenen, modern bir Sancaktepe Mahallesi oluşacak. Çalışmalarımıza bu umutla devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 7’den 70’e herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılan yollar ile daha çağdaş, daha güvenli, daha konforlu ve daha düzenli bir alt ve üst yapı inşa ettiklerini sözlerine ekledi.