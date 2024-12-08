İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi hizmete giriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kente kazandırdığı Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde 9 Aralık Pazartesi günü hizmet vermeye başlıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projeleri olan kentin 3 farklı bölgesine kazandırılması planlanan sosyal yaşam merkezi projesinden biri olan İldem Sosyal Yaşam Merkezi, 30 Ekim 2024’te alınmaya başlanan online kayıtların ardından fiilen hizmete girmeye hazırlanıyor. Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 5 bin metrekare inşaat alanında yapımı tamamlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, 9 Aralık Pazartesi günü hizmet vermeye başlıyor.

Kadın fitness ve stüdyo salonu, erkek fitness salonu, kadın ve erkek havuz, sauna ve buhar odası ile diyetisyen hizmetleri ile vatandaşlara sporla iç içe sağlıklı bir yaşam katkısı sunacak merkezin hizmete girdiği ilk günlerde yoğunluk yaşanmaması adına sporseverlerin Spor A.Ş. personelince yapılacak yönlendirmelere uymaları önem arz ediyor.