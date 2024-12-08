Suriyeliler Esed rejiminin gidişini kutladı

Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriyeliler Esed rejiminin gidişini kutladı
Kayseri GündemEditör

Muhaliflerin, Suriye’nin Başkenti Şam’a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle birlikte Kayseri’de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam’a girdi. Muhaliflerin Şam’a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esed de başkent Şam’ı terk etti. Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Kayseri’de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Yüzlerce Suriyeli; ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu’nun bayrakları eşliğinde gözyaşlarıyla kutlama yaptı, konvoy düzenledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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