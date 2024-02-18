İlim Hikmet Vakfı ayın kitabını değerlendirdi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Psikiyatrist Şaban Karayağız'ın konuk olduğu programda Psikolojik Danışman Hasan Altunöz, Psikolojik Danışman Mevlânâ Gök ve İlahiyatçı Hamza Çakır kitaptaki konuları analiz etti. Moderatörlüğünü Mustafa Balaban'ın yaptığı program Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Programda sunumcuların 10’ar dakika sunumundan sonra katılımcılar/dinleyiciler de sorular sorarak, değerlendirmeler yaptılar.

Anı kalması için toplu bir fotoğraf çekiminden sonra, kitapseverler bir sonraki kitap tahlilinde buluşmak üzere salondan ayrıldılar.

Mart ayının tahlil kitabı Mustafa Güldağı’nın yazdığı “Derin İsrail”.

Tüm kitapseverler programa davetlidir.

