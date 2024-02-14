İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Kampı gerçekleştirildi

Pandemi ve deprem nedeniyle ara verilen İlim Hikmet Vakfı geleneksel Kardeşlik Kampının 6.sı geçtiğimiz hafta sonu Kozaklı'da gerçekleştirildi.

Kampın Cumartesi günü gerçekleştirilen programında vakıf komisyonlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerle ilgili komisyonlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Pazar günü gerçekleştirilen bölümde ise Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi akademisyen Dr. Can DEVECİ, vakıf üyelerine “Ortadoğu’da bir İsrail sorunu var” temalı sunum gerçekleştirdi.

Can DEVECİ yaptığı konuşmada “Filistin topraklarındaki yüz yıllık işgali ve bu işgalin tarihsel alt yapısını anlattı. Filistin topraklarındaki işgalin İngilizler tarafından Siyonistlere nasıl planlı bir şekilde yerleştirildiğini belgeler ile anlattı. Filistin topraklarındaki Kudüs, Mescidi Aksa ve diğer mübarek beldeler ile buralara yerleştirilen Siyonistlerin hainliklerini anlatan bin ciltlik eserlere ulaştıklarını söyledi. 7 Ekim Aksa Tufanından önce İsrail Başbakanı Netenyahu, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Hindistan Başbakanı Modi’nin çekilmiş fotoğrafına dikkatleri çekerek; Gazze’nin tamamen yıkıldıktan sonra yeniden inşâ edilmesi projesinin Suudi Arabistan’a verileceğini söyledi.”